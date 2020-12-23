Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся в основу с ассистом против Арсенала. "Футбол 24" собрал реакцию на первое появление украинца на поле за 5 последних матчей.

Александр Зинченко для Хосепа Гвардиолы снова стал игроком глубокой ротации. Это просто факт, который нужно принять и не строить никаких иллюзий. Травмы Бенджамина Менди в двух предыдущих сезонах позволяли украинцу регулярно выходить на поле. Теперь в иерархии левых защитников Саша проигрывает не только французу, но и номинально правому фулбэку Жоау Канселу.

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В текущей кампании Зинченко – типичный игрок для кубковых турниров. Их в Англии традиционно используют, чтобы дать передышку основе. Пусть вас не вводит в заблуждение игра в Лиге чемпионов. Уже в первом туре Манчестер Сити прибил главного конкурента за выход из группы – Порту. Саша тот матч провел в запасе, а вот дальше начал играть регулярно. Но 12 минут в матчах АПЛ после 13 туров – это тревожно для сборной Украины, которой летом играть на Евро.

До матча против Арсенала в Кубке английской лиги Зинченко выходил на поле еще 1 декабря в ЛЧ. Иронично, что в той игре с Порту Александра признали лучшим игроком поединка. Сразу после этого 5 игр вне заявки и одна на скамейке запасных. Очевидно, что мотивировать украинца на встречу с "канонирами" не пришлось. Как результат – первое результативное действие в сезоне уже на 3-й минуте игры.

Жаль, что фактически этой вспышкой и ограничились старания Зинченко. Свой успех он развить не смог, но и ничего не испортил. Гвардиола даже перевел Сашу в центр полузащиты на последние полчаса. По оценкам статистического портала SofaScore Зинченко (вместе с Родри) занимает шестую позицию. Тот же Канселу наработал на больше даже без ассиста. Детальный анализ выступления украинца можно прочитать в нашем отчете.

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Британские СМИ также отмечают неоднозначность игры Зинченко против Арсенала. Результативный пас не позволял оценить его игру низко, но поводов для положительных отзывов журналисты больше не нашли. В частности, ManchesterEveningNews поставили Зинченко 6 – худшая оценка вместе с семью другими игроками "горожан". "Хорошая игра вперед и не очень хорошого в защите. Это же самое можно сказать о любом матче Зинченко. Он блестяще сыграл, когда Сити открывал счет, но частично виноват в пропущенном голе", – пишет издание.

Репортеры Sportskeeda оказались щедрее: "Зинченко провел хороший матч на левом фланге. Ему удалось оформить ассист, осуществив хороший кросс на голову Жезуса". Оценка – 7 (как и у Жезуса и Ляпорта). Выше только у Фила Фодена.

Ruetir вообще раскошелился на 7,5: "Выглядел положительно, потому что сделал важный вклад, когда Манчестер Сити открывал счет". Лучше оценки, чем у Зинченко, получили Марез, Фоден и Жезус.

Фанатский портал City Extra наградил Зинченко скромными 5,5: "Обнадеживающе начал игру, когда его связка с Жезусом привела к голу нападающего. После этого матч был спокойным, украинец редко оказывался в эпицентре, но приятно, что он попал в стартовый состав". Еще пять футболистов получили такие же баллы, а худшим стал Родри – 5.

The 4th Official выше Зинченко оценили лишь Фернандиньо, Фодена и Мареза: "Хорошо выполнял свои оборонительные обязанности, когда этого требовала ситуация. Завершил игру с результативной передачей в своем активе". Оценка – 7,5.

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N Sport худшим считает Бернарду Силву, а Зинченко получил 6 баллов: "Большую часть вечера провел вблизи боковой линии и доставил замечательный кросс Жезусу. Лучше шел вперед, чем защищался".

90 minut не впечатляет изобретательностью – сразу семь футболистов Манчестер Сити получили "шестерку". Среди них и Зинченко: "Совсем не имел работы в обороне и оформил ранний ассист. Позже перешел в середину поля, где чувствовал себя комфортно. В конце концов, этого стоило ожидать".

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Болельщики хвалят, но вспоминают конкурента

"Возможно, непопулярная мысль, но я считаю, что Зинченко выглядел солидно. Превосходная производительность, кроме выстрела в конце, конечно, но это не его работа".

Probably unpopular opinion but thought Zinchenko was solid tonight. Great performance, apart from the shot at the end of course, but that's not his job. — Mark Jeffery (@Mark_Jeffery1) December 22, 2020

"Жаль Зинченко – он центральный хавбек, который играет на левом фланге. Выглядел гораздо лучше в полузащите, чем на позиции левого защитника".

Feel sorry for Zinchenko, he's a central midfielder playing at left back.



Looked so much more comfortable in midfield than at left back. — Luke (@Komps4) December 22, 2020

"В Лейпциге Анхелиньо – один из лучших левых защитников на сегодня. Удивлен, что Пеп отпустил его вместо Менди и Зинченко".

That Leipzig’s Angelino is one of the best left backs today, surprised pep let him go for mendy x zinchenko — M'pholar (@Morounfolaa) December 23, 2020

"Зинченко с ассистом, Марез забил со штрафного, а Жезус отличился на первых минутах. В этот вечер будет экстренное заседание "Клуба хейтеров" для обсуждения стратегии на будущее. Тема дискуссии: "Но, но, но это был лишь Арсенал".

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