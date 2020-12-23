Звезда Ювентуса Криштиану Роналду не смог поразить ворота Фиорентины и упустил последнюю возможность догнать поляка.

Роналду подорвал сеть реакцией на победу Левандовски во время церемонии The Best

Во всех матчах 2020 года (клуб+сборная) Левандовски наколотил 47 мячей. Роналду остановился на отметке 44. Тройку лидеров замкнул форвард Интера Ромелу Лукаку – 40 точных ударов, но в запасе еще есть матч против Вероны. А вот год Лионеля Месси выдался довольно "сухим". Аргентинец забил лишь 27 мячей (также есть игра в запасе), оказавшись вдали от вершины рейтинга.

Напомним, что именно Левандовски выиграл награду лучшего игрока 2020 года по версии ФИФА.

FIFA The Best 2020: Месси "определился" с новым клубом, унизил тер Штегена и получил нож в спину, а Роналду – лицемер?