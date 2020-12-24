Три из четырех полуфиналистов Кубка английской лиги уже определились – туда прошли Манчестер Сити, Брэнтфорд и Тоттенхэм. Последнюю путевку разыгрывали на Гудисон Парк в матче Эвертона против Манчестер Юнайтед – на матч пустили болельщиков, а оба тренера прогнозируемо выставили часть резервистов в основу. В частности, у "дьяволов" место в старте получили Туанзебе, Байи, ван де Бек и Хендерсон, а "ириски" доверили свои ворота голкиперу Ольсену.

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Первая половина первого тайма прошла при тотальном доминировании МЮ. Хозяева не имели не только моментов, а и возможности перейти центральный круг, а вот манкунианцы могли забивать уже на 3-й минуте в результате грубой обрезки Кина – к счастью для мерсисайдцев, контратаку неточным пасом запорол Бруну Фернандеш. К 10-й минуте гости провели целых пять угловых, но дебютный момент прошел из игры – это ван де Бек стрелял с 11 метров после паса пяткой от Погба. Удар заблокировали.

Эвертон быстро начал нервничать и сыпаться. На 11-й минуте Кавани едва не обокрал Ольсена в штрафной, а на 13-й Кавани мог забивать после заблокированного выстрела Бруну Фернандеша и рикошета – Ольсен успел броситься под ноги и выцарапать мяч. На 16-й Кавани принял подачу на дальную стойку и пробил в ближний угол, а Ольсен парировал прямо на уругвайца – Кавани первым же касанием переиграл Кина и пробил с минимального расстояния, но голкипер снова спас Эвертон. Лучший же шанс открыть счет имел Гринвуд, который ударом головой в падении замыкал навес Теллеса – за "ирисок" сыграла стойка! Кроме этих эпизодов у ворот хозяев возникала куча мелких неприятных эпизодов, однако оборона держалась.

Постепенно давление Манчестера ослабело. В последней трети первого тайма подопечные Карло Анчелотти даже перехватили инициативу, организовав несколько перспективных атак и заработав ряд угловых. Были и моменты: на 35-й минуте Калверт-Льюин ударом головой замкнул подачу с углового, а на 37-й Сигурдссон классно пробил со штрафного под перекладину – в обоих случаях МЮ выручил Хендерсон. На 41-й Гулфи попробовал выстрелить с дистанции, но получилось слабо и по центру – Хендерсон поймал мяч. МЮ проснулся аж на последних минутах, заработав свой штрафной, однако этот удар спокойно забрал Ольсен. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Насколько интересно прошел первый тайм, настолько же скучно начался второй. К 70-й минуте болельщикам на Гудисон Парк удалось увидеть только два удара по воротам – Кавани с правого края штрафной зарядил во внешнюю сторону сетки, а Бруну Ферненадеш метров с 23-х пробил на трибуны. У Эвертона не было и этого, однако были травмы – на 55-й минуте поле покинул Ришарлисон. Вот, собственно, и все более или менее интересные эпизоды первой половины второго тайма. Встревоженный таким развитием событий, Оле-Гуннар Сульшер снял с игры Гринвуда и ван де Бека. В атаку МЮ вступила тяжелая артиллерия в лице Марсьяля и Рашфорда.

Впрочем, от таких перестановок на поле стало еще скучнее. Манкунианцы контролировали ход встречи, но моментов не возникало: у Рашфорда до 90-й минуты был лишь один дальний выстрел в небо, а перспективный штрафной метров с 20-ти Теллес запорол ударом над воротами. Все. Казалось, что голов в основное время команды так и не забьют, однако класс МЮ сказался на 88-й минуте: Марсьяль открылся в центре под пас Магуайра, нашел Кавани на правом полуфланге и отдал туда передачу, а Эдинсон сместился в центр и мощно пробил с линии штрафной – точно в дальний угол! 0:1!

Карло Анчелотти сразу выпустил на поле Тосуна, а его подопечные пошли спасаться. "Ириски" смогли устроить нечто похожее на финальный штурм, однако ничего интереснее чем удар головой над воротами после подачи со стандарта создать не удалось. Манчестер же начал разрывать Эвертон на контратаках – в компенсированное время дважды мог забить Бруну Фернандеш, однако первый удар попал в крестовину, а второй парировал Ольсен. В конце концов, второй гол все-таки прилетел в ворота хозяев, но его забил Марсьяль – Антони реализовал выход один на один. 0:2!

Таким образом, Манчестер Юнайтед стал последним полуфиналистом Кубка английской лиги.

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