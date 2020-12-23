"Мы постараемся пригласить двух-трех игроков. Если это произойдет, то чемпионская гонка с Шахтером будет до самого конца сезона. И в Лиге Европы мы были бы конкурентоспособными. Наш соперник в 1/16 финала Лиги Европы – Брюгге, думаю, что в данный момент наши шансы 55% на 45%. Если мы станем сильнее, конечно, наши перспективы вырастут.

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Будет ли Динамо обращать внимание на чемпионат Хорватии? Хорватский лига всегда была интересна украинцам, поэтому до работы тренером я был скаутом Динамо по Хорватии и соседним странам. Опыт показывает, что именно трансферы из этого региона были самыми прибыльными для Динамо. Даже сейчас за некоторыми хорватскими игроками следим, но я не могу назвать их имена", – поделился Вукоевич в комментарии Jutarnji list.

Отметим, что Динамо лидирует в чемпионате Украины, опережая Шахтер на 1 очко. Также киевляне продолжают участие в еврокубках, соперником "бело-синих" в рамках 1/16 финала Лиги Европы станет Брюгге.

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