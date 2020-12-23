"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам (около 450 тысяч евро в год по данным СМИ – прим.). Платежная ведомость не резиновая.

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Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, что зарплаты должны быть адекватные, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты.

Бюджет Динамо будет на уровне 9-10 команды в чемпионате. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол", – цитирует Коледу издание Вечерний Брест.

Заметим, контракты Евгения Хачериди и Александра Нойка с брестским Динамо действующие до конца 2021 года. Ранее команду покинул Артем Милевский в статусе свободного агента.

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