Стало известно расписание матчей Клубного чемпионата мира-2020, который был перенесен на февраль следующего года из-за пандемии коронавируса.

Клубный Мундиаль пройдет с 1 по 11 февраля 2021 года в Катаре на трех местных стадионах. В матче-открытии встретятся Аль-Духайль (Катар) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Этот матч пройдет 1 февраля на недавно открытом стадионе Ахмад Бин Али, начало – в 19:30 по Киеву.

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4 февраля будут сыграны два поединка, а 7 февраля – матч за 5 место и первый полуфинал с участием победителя Копа Либертадорес. 8 числа в борьбу вступит мюнхенская Бавария, которая проведет свой матч 1/2 финала. Решающие поединки пройдут 11 февраля. Матч за 3 место стартует в 17:00 по Киеву, финал – в 20:00. Жеребьевка турнира пройдет 19 января, информирует официальный сайт ФИФА.

Напомним, победителем клубного ЧМ-2019 стал Ливерпуль. Мундиаль-2020 был перенесен на февраль из-за пандемии коронавируса. В турнире примут участие Бавария (победитель ЛЧ), мексиканский Тигрес (триумфатор КОНКАКАФ), египетский Аль-Ахли (чемпион Африки), Ульсан Хенде (победитель ЛЧ Азии), обладатель Копа Либертадорес (еще не определен), а также Окленд Сити (Новая Зеландия) и Аль-Духайль (Катар).

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