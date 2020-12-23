Мексиканский Тигрес обыграл Лос-Анджелес в финале Кубка КОНКАКАФ. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок КОНКАКАФ-2020, финал

Тигрес – Лос-Анджелес – 2:1

Голы: Айяла, 72, Жиньяк, 84 – Диего Росси, 61

Первый тайм прошел практически без моментов, за исключением неудачных попыток Велы со штрафных. А вот во втором тайме Лос-Анджелес вышел вперед благодаря элегантному голу Диего Росси.

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Однако, Айяла на 72 минуте замкнул подачу с углового, а чуть позже Жиньяк точным ударом в угол ворот принес трофей мексиканскому клубу.