Коваленко может стать игроком Бенфики
09:23 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может покинуть клуб – на игрока появился новый претендент.
Бенфика присоединилась к борьбе с клубами Серии А за трансфер Виктора Коваленко. Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны Аталанты, Удинезе и Наполи.
Коваленко заинтересовал сразу три клуба Серии А
По информации Record, "орлы" уже ведут переговоры с украинцем, но другие детали пока неизвестны. Добавим, что контракт Коваленко с Шахтером заканчивается летом 2021-го.
В текущем сезоне Виктор провел 11 матчей в составе "горняков", записав в свой актив 4 гола.
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