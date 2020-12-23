Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может покинуть клуб – на игрока появился новый претендент.

Бенфика присоединилась к борьбе с клубами Серии А за трансфер Виктора Коваленко. Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны Аталанты, Удинезе и Наполи.

Коваленко заинтересовал сразу три клуба Серии А

По информации Record, "орлы" уже ведут переговоры с украинцем, но другие детали пока неизвестны. Добавим, что контракт Коваленко с Шахтером заканчивается летом 2021-го.

В текущем сезоне Виктор провел 11 матчей в составе "горняков", записав в свой актив 4 гола.

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