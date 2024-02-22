Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес отбудет срок в заключении из-за сексуального насилия.

Дани Алвес узнал неутешительный приговор суда Барселоны. Бразильца приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование, сообщает Marca.

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Рассмотрение дела завершилось 7 февраля, а через 15 дней судьи объявили решение. Прокурор просил для бывшего футболиста девять лет заключения, а максимальным наказанием было двенадцать лет на нарах.

Напомним, что печально известные события случились в ночь на 31 декабря 2022 года. Алвеса обвинили в изнасиловании девушки в кабинке ночного клуба. Футболист менял свои показания и настаивал, что сексуальный акт был по согласию.

Дани Алвеса арестовали в январе 2023-го. Его адвокаты могут подать апелляцию в Высший суд Каталонии, а затем в Верховный суд Испании.