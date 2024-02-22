Во время обновления заявки 21 февраля было добавлено 7 фамилий, информирует официальный сайт клуба.

Динамо на вершине, другой гранд единственный без поддержки – определились фанатские квоты клубов УПЛ

Это защитники Демьян Третьяк, Алексей Рыбак и Даниэль Дехтяр, а также полузащитники Иван Андрейко, Константин Губенко, Павел Люсин и Богдан Редушко. Их дозаявили через список Б. Теперь они доступны для Александра Шовковского в матчах УПЛ, но также сохраняют право продолжить выступления в чемпионате юношеских команд.

Напомним, Динамо возобновит сезон 25 февраля поединком с Металлистом 1925. Киевляне набрали 28 очков в 14 турах, но по потерянным пунктам являются теневым лидером таблицы УПЛ вместе с Шахтером.

Динамо завершило сборы уверенной победой над Шерифом – сильные фланги и прессинг Шовковского принесли результат