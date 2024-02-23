Шахтер не смог пройти Марсель в раунде плей-офф Лиги Европы 2023/24. В четверг, 22 февраля, стали известны все команды, которые будут играть в 1/8 финала.

На этой стадии турнира сыграют 16 клубов, 8 из которых были известны ранее. Это команды, которые финишировали первыми в группах Лиги Европы. В четверг, 22 февраля, к ним присоединились 8 команд-победителей стыкового раунда ЛЕ. К сожалению, среди них нет Шахтера, который уступил Марселю 1:3 и завершил еврокубковый сезон.

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Список участников 1/8 финала Лиги Европы 2023/24:

Сеяные: Аталанта (Италия), Байер (Германия), Славия Прага (Чехия), Брайтон, Вест Хэм, Ливерпуль (все – Англия), Рейнджерс (Шотландия), Вильяреал (Испания).

Несеянные: Милан, Рома (оба – Италия), Карабах (Азербайджан), Бенфика, Спортинг (оба – Португалия), Фрайбург (Германия), Марсель (Франция), Спарта Прага (Чехия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне. Начало – в 13:00 по киевскому времени. Клубы из одной страны на этой стадии не могут сыграть между собой. Сеяные команды первый поединок проведут на выезде. Матчи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.

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