МЛС, 1 тур

Интер Майами – Реал Солт-Лейк – 2:0

Голы: Тейлор, 39, Д. Гомес, 83

Интер Майами открыл год и сезон МЛС домашним матчем против Реала Солт-Лейк. Сергей Кривцов успел восстановиться от травмы, составив компанию звездным партнерам в основе.

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Хозяева открыли счет в конце первого тайма. Месси запустил Тейлора, удар которого прошмыгнул "крыской" под руками вратаря. После перерыва Интеру пришлось выдержать натиск Реала. Оборону возглавил Кривцов, который бросился под удар и подстраховал кипера.

На 83-й минуте флоридцы поставили точку. Трехходовка Месси-Суарес-Гомес завершилась голом 20-летнего парагвайца. 2:0 – уверенное начало сезона от Интера Майами.

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