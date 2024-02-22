– Стоит ли ожидать новостей от Полесья до завершения трансферного окна?

– Да, работа не останавливалась и продолжается в режиме 24/7. Готовы сообщить о подписании 4-летнего контракта с капитаном сборной Конго U-23 Борелем Томандзото. Это 21-летний конголезский полузащитник.

Как и подписание Габриэля Венделла, это усиление на перспективу двумя талантливыми и молодыми игроками. Клуб рассчитывает на этих игроков в будущем и верит в их потенциал. Для того, чтобы оба быстрее прошли адаптацию и получали регулярную игровую практику, руководством клуба было принято решение отправить игроков в аренду до конца сезона в Звягель. Эта аренда взаимовыгодна всем сторонам. Звягель получит квалифицированных игроков, футболисты – регулярную практику, а Полесье сможет подготовить исполнителей для усиления основного состава.

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Также сейчас мы работаем над еще одним трансфером. Продолжаются переговоры, поэтому пока без деталей.

– Ходят слухи о возможной аренде Евгения Морозко в клуб УПЛ. Можете ли вы прояснить ситуацию?

– Женя Морозко – бесспорно, очень опытный и квалифицированный игрок. Он уже сделал большой вклад в развитие Полесья. Поэтому клуб очень ценит и уважает его. Женя в конце прошлого года получил травму, а потом из-за восстановления пропустил весь тренировочный сбор. В связи с этим мы пытались найти решение, которое будет лучше для всех и для Евгения в первую очередь. Во время переговоров Верес гарантировал нам, что сможет предоставить достаточно игровой практики для игрока, то есть у Жени будет возможность вернуть свою лучшую форму и проявить себя. Поэтому решение отправить Морозко в аренду в Верес устроило все стороны, – цитирует Теслю пресс-служба Полесья.

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