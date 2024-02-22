Недавно журналист "Футбол 24" Владимир Лесько сообщал, что испанский клуб доволен прогрессом украинца и хотел бы оставить его в команде. Валенсия готова даже осуществить полноценный трансфер, или же снова арендовать Романа Яремчука. Нападающий также видит свое будущее в составе "летучих мышей".

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Единственным препятствием к полноценному трансферу украинца в Валенсию являются финансовые запросы Брюгге, которому принадлежат права на нападающего. Генеральный директор Брюгге считает, что все три стороны могут прийти к консенсусу, который всех устроит.

"Через 6-8 недель мы и представители испанского клуба будем знать, чего хотим на следующий сезон. Мы будем искать лучшее для Брюгге, Романа и Валенсии", – цитирует генерального директора бельгийцев Винсента Маннаерта Radio Taronja.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за испанцев 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола. Его аренда с Валенсией рассчитана до лета 2024-го, а контракт с Брюгге действует до 30 июня 2026 года.

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