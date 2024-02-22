Шахтер удивил сверхуверенным стартом – команда Пушича ошеломила соперника быстрым голом

Матч, как и онлайн-трансляция Марсель – Шахтер, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Неделю назад в Гамбурге команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 2:2. Гол Эгиналдо в добавленное время спас "горняков" от поражения, оставив подопечным Марино Пушича приличные шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Хотя явным фаворитом поединка на Велодроме считали Марсель, безвыигрышная серия которого насчитывала уже 7 матчей во всех турнирах.

После первой игры с Шахтером французский клуб успел сменить главного тренера. Матч против чемпиона Украины стал для Жана-Луи Гассе дебютным на посту наставника Марселя. На этом посту 70-летний специалист заменил Дженнаро Гаттузо, которого отправили в отставку после поражения от Бреста в Лиге 1.

Марсель – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Состав Марселя претерпел два изменения по сравнению с игрой в Гамбурге. Вместо дисквалифицированного Леонардо Балерди вышел Бамо Мейте, а Луис Энрике уступил место в основе Шанселю Мбемба. У Шахтера было лишь одно изменение – вместо Валерия Бондаря, который перебрал желтых карточек, с первых минут на Велодроме появился Ярослав Ракицкий. Все остальные игроки "оранжево-черных" сохранили свои места в основе – среди них был и Тарас Степаненко, который успел залечить очередное повреждение. Восстановление капитана, которого Марино Пушич накануне матча назвал "железным человеком", должно было добавить надежности Шахтеру в центре поля.

Задача "горняков" была непростой, ведь в сезоне 2023/24 Марсель дома еще не проигрывал. Единственная неудача провансальцев на Велодроме – проигранная серия пенальти Панатинаикосу в квалфикации ЛЧ, датирована еще 15-м августа.

Несмотря на небезосновательные опасения касательно давления Велодрома, именно украинская команда начала куда лучше. Это стало шоком для Марселя, который банально не знал, что делать и куда бежать. Уже на первой минуте Шахтер мог забивать. Зубков классно отдал на Эгиналдо, тот пробил метров с 10-ти, но попал в Жиго. Марсель в дебюте игры ответил разве что неудачной попыткой Жиго после подачи углового – мяч полетел значительно выше. На 8-й минуте "горняки" снова создали классный момент. Ракицкий отдал фирменную диагональ, Мбемба сбросил прямо под удар Сикану. Удар Даниила парировал Пау Лопес, после чего испанский кипер справился еще и с добиванием Эгиналдо.

Давление Шахтера таки заставило Марсель ошибиться. На 11-й минуте Клос, подаривший Николаю Матвиенко гол в первом поединке, в простой ситуации сбил Эгиналдо на углу штрафной. Пенальти пошел исполнять Георгий Судаков, который легко развел мяч и Пау Лопеса по разным углам. 1:0 за Шахтером на 12-й минуте!

Команда Пушича нащупала слабое место в обороне Марселя. Им оказался правый фланг обороны, где Эгиналдо с помощью Судакова регулярно создавал давление на Клоса и Мбемба. Правый фланг атаки "горняков", где действовал Зубков, был значительно менее активным, чем неделю назад на Фолькспаркштадион. Французская команда заметно занервничала – Бондаренко в течение нескольких минут дважды больно получил по ногам, но таки продолжил игру.

Одна ошибка и гол. Марсель перевернул игру, Обамеянг вошел в историю ЛЕ

К сожалению, Шахтер на ровном месте привез гол в свои ворота. Конопля не слишком удачно отдал Степаненко, тот под давлением потерял мяч. Харит промчался к штрафной и отдал Обамеянгу, а Пьер-Эмерик, оказавшись перед Ризныком, четко пробил в ближний. 1:1 на 23-й минуте – первая же ошибка "горняков" стоила пропущенного мяча. Класс Обамеянга, который оформил гол + пас в первой игре, снова сказался. К слову, Пьер-Эмерик стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы, забив уже 31-й гол в этом турнире.

Aubameyang is the all-time Europa League top scorer ️



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Гол Марселя изменил ход игры – вот теперь подопечные Пушича действительно занервничали. До самого перерыва на Велодроме была только одна команда. У ворот Ризныка пошли моменты. Сперва кипер Шахтера отразил мощный удар Кондогбия, а затем забрал мяч после попытки Клоса с острого угла. Напомнил о себе Мбемба – известный бомбардир провансальцев после стандартов. Конголезец выиграл борьбу и пробил головой – в руки Ризныку.

Пошли ошибки от игроков Шахтера, которые имели серьезные проблемы под активным прессингом хозяев. В одном из эпизодов мяч попал в руки Бондаренко, но арбитр пенальти не назначил. Несмотря на наличие Степаненко, центр поля у Шахтера не впечатлял. Пропущенный гол пришел из этой зоны, да и вообще, хозяева имели преимущество в середине поля. Если Судаков по сравнению с первым матчем выглядел активнее, то Степаненко и Бондаренко не впечатляли.

Марсель подал немало стандартов, что при наличии Мбемба и Жиго было серьезной опасностью для "горняков". Впрочем, Шахтер таки удержал ничью до перерыва. Последние минуты тайма получились очень нервными – Эгиналдо и Конопля получили желтые. Для Ефима, который успел еще и выяснить отношения с соперником, эта карточка означала дисквалификацию на следующий еврокубковый матч. Мог Шахтер еще и пенальти получить – Ракицкий задел Мумбанья в пределах штрафной, однако VAR не увидел оснований для 11-метрового. Очень нервный тайм для "оранжево-черных", хотя дебют игры провела лучше именно команда Марино Пушича.

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После перерыва мог забивать Шахтер. Судаков подал угловой, Конопля выиграл борьбу у Мерлена, но нормально пробить не смог. Мяч от газона полетел мимо ворот. Марсель ответил опасным ударом Клоса – очень вовремя Азаров подставил спину, от которой мяч ушел на угловой. Стандарт снова завершился ударом – Ризнык справился.

Снова Эгиналдо разогнал атаку Шахтера. Бразилец отдал на Зубкова, который не смог обыграть Мейте. В следующей атаке Александр развернул соперника и отдал на Судакова, пытавшегося хитро найти Сикана в штрафной – замысел классный, исполнение не очень. В еще одном эпизоде 11-й номер "горняков" очень неудачно пробил в касание. Шахтер пытался успокоить игру с помощью розыгрыша мяча в центре поля.

Но не удалось. На 74-й минуте вышедший на замену Сарр вывел Марсель вперед. Матвиенко в борьбе с Обамеянгом не попал по мячу. Зато попал Сарр, пушечным ударом прошивший Ризныка. VAR подтвердил легитимность взятия ворот. 2:1.

Судаков заработал право на опасный штрафной, который исполнил Ракицкий. Пау Лопес забрал мяч. А на 81-й минуте Марсель закрыл игру. Клос подал штрафной, Степаненко опередил Ризныка и головой сбросил на Кондогбия. Тот с острого угла поразил ворота – 3:1. Это была точка.

Жан-Луи Гассе удачно дебютировал в должности главного тренера Марселя. Провансальцы прервали неудачную серию и вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где узнают своего соперника 23 февраля. Шахтер провел солидный старт матча, но индивидуальные ошибки решили все. Команда Марино Пушича завершила евросезон 2023/24 уже на первой стадии плей-офф – представителей Украины в еврокубках больше не осталось. "Горняки" сосредоточатся на чемпионате и Кубке Украины.