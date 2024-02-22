В четверг, 22 февраля, в возрасте 78 лет скончался знаменитый португальский тренер Артур Жорже.

Экс-тренер Порту, Бенфики, ПСЖ и сборной Португалии Жорже не пережил длительную болезнь, информирует Mais Futebol. О смерти бывшего тренера сообщила его семья. "Он умер мирно, в окружении самых близких родственников", – говорится в пресс-релизе.

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Жорже сделал себе имя, выиграв с Порту Кубок чемпионов 1987 года. В полуфинале того розыгрыша "драконы" под его руководством дважды победили киевское Динамо (2:1, 2:1). В финале турнира Порту сенсационно одолел Баварию – благодаря двум голам в течение трёх минут (на 79-й и 81-й).

Помимо Порту Артур тренировал Бенфику, сборные Швейцарии, Португалии и Камеруна, ПСЖ, Витесс и ряд клубов поскромнее. В качестве тренера он становился чемпионом в трёх странах (Португалии, Франции и Саудовской Аравии).

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