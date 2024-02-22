"У меня остается полтора года контракта, и, я так думаю, что за эти полгода что-то должно произойти.

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Разговоров о новом контракте нет. Мне еще ничего не предлагали. Посмотрим, что будет дальше. Никогда не ставил вопрос так, что ухожу и точка. Сейчас прилагаю все усилия, чтобы достичь успеха здесь.

Но в этом случае первый шаг за клубом. Я надеюсь, что все будет так, как должно быть. В разговоре с клубом думаю, что услышу, в каком статусе меня видят. Какие планы на меня имеют", – рассказал голкипер в интервью ютуб-каналу ТРЕНДЕЦ.

Напомним, действующее соглашение Андрея Лунина с Реалом действует до 30 июня 2025 года. Ранее испанская пресса сообщала, что мадридцы планируют продлить контракт с украинцем, поскольку впечатлены его выступлениями.

В текущем сезоне голкипер сыграл за "сливочных" в 18 матчах во всех турнирах, в восьми из них Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими".

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