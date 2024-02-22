Артем Довбик имеет шанс стать еще одним украинцем в английской Премьер-лиге.

Арсенал пристально следит за лучшим бомбардиром Жироны, информирует Fichajes.net.

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Отсутствие забивного форварда-наконечника остается едва ли не единственной проблемой нынешнего состава "канониров". Довбик сходу продемонстрировал результативность на топ-уровне – 14 голов и 7 ассистов в 26 матчах. Жирона не хотела бы отпускать лидеров в ближайшее лето, но хорошая компенсация может изменить позицию каталонцев.

Напомним, за Арсенал уже выступает другой игрок сборной Украины – Александр Зинченко.

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