Хавбек Реала Тони Кроос решил возобновить выступления за национальную команду после почти трехлетней паузы.

"В марте я снова буду играть за Германию. Почему? Потому что меня попросил тренер сборной. Я готов и уверен, что на Евро мы способны показать значительно больше, чем многие сейчас думают", – написал Кроос в Instagram.

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Тони ушел из сборной Германии после Евро-2020, когда всю команду и его в частности сильно критиковали. Хавбек не играл за Бундестим с лета 2021-го.

Кроос возвращается в международные матчи перед домашним для Германии Евро-2024. Тамошнюю сборную из кризиса пытается вытащить Юлиан Нагельсманн.

34-летний Тони провел более 100 матчей за сборную Германии. Он стал чемпионом мира на Мундиале-2014 и забил 17 голов.