Королевская федерация футбола Испании активировала опцию продления контракта с Луисом де ла Фуэнте, сообщает официальный сайт организации.

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Соглашение с главным тренером сборной Испании теперь рассчитано до 2026 года, когда состоится чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Контракт действовал до лета 2024-го, однако руководители испанского футбола решили не ждать результатов Евро, а гарантировать команде стабильность.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании после Луиса Энрике, который потерял работу в результате неудачи на ЧМ-2022. Де ла Фуэнте вывел "Фурию Роху" на чемпионат Европы и выиграл Лигу наций.