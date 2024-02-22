Украинец в последнее время не попадает в стартовый состав лондонцев. Более того, в последних трех матчах Челси Михаил Мудрик вообще не выходил на поле.

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Как сообщает Football Insider247, вингер не убедил Маурисио Почеттино. Наставник лондонцев и его подчиненные считают, что "Мудрик не имеет футбольного мозга" (в оригинале "doesn't have the football brain" – прим. "Футбол 24"), необходимого для процветания в его системе. А также ставят под сомнение продуктивность Михаила и его способность комбинировать игру.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик принял участие в 25 матчах во всех турнирах за Челси. В активе украинского вингера четыре гола и три результативные передачи.

Стоит заметить, что зимой 2024 года Михаилом интересовалась Бавария, но Челси не захотел отпускать его в аренду.

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