Рух успел оформить интересный трансфер за несколько дней до возобновления сезона.

Львовский клуб официально объявил о подписании вингера Клайвера Габриэля. Новичок получил футболку с номером 20 и контракт до лета 2028-го.

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Бразилец на родине успел поиграть за малоизвестные клубы из "трясины" – Деспортиво Бразил, Ферровиария. В составе последней Клайвер зажег на молодежном Кубке Сан-Паулу. Вингер оформил 2 гола и один ассист в 5 матчах.

Напомним, Рух возобновит сезон 25 февраля игрой против Полесья. "Желто-черные" идут шестыми, набрав 26 очков в 17 турах.

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