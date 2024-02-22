Лига Европы, плей-офф

Фрайбург – Ланс – 3:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Саллаи, 68, 90+3, Грегорич, 99 – Кошта, 28, Ваи, 45+2

Карабах – Брага – 2:3 (первый матч – 4:2)

Голы: Силва, 102, Акхундзаде, 120+2 – Фернандеш, 70, Джало, 83, Банза, 115 (пен)

Удаления: Джафаркулиев, 57

Ренн – Милан – 3:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58

Тулуза – Бенфика – 0:0 (первый матч – 1:2)

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Милан на своем поле разгромил Ренн. А в Бретани итальянскому клубу пришлось помучиться с французами. Впрочем, команда Стефана, хотя и организовала три гола, не смогла добыть путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Бенфика выиграла первый матч против Тулузы 2:1. Французы пытались организовать хотя бы гол, но "фиолетовые" растратили все свои моменты. К тому же Анатолий Трубин не раз выручал свою команду. В активе украинца шесть сейвов. Украинский голкипер получил 8 баллов от Sofa, это самая высокая оценка в составе обеих команд. Нулевая ничья сыграла в пользу Бенфики, которая и продолжит выступления на турнире.

Ланс забил два гола в первом тайме, впрочем, преимущество не удержал. Немцы перевели игру в овертайм и смогли одержать победу. Фрайбург в итоге вышел в 1/8 финала турнира.

Драма разыгралась в матче Браги и Карабаха. Все голы в ворота азербайджанцы влетели под конец второго тайма. Португальский клуб смен перевести игру в овертайм, но в большинстве не сумел удержать преимущество. Карабах забил второй свой гол на последних секундах и оформил выход в следующий раунд Лиги Европы.

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