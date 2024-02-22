Лига конференций, плей-офф, ответные матчи

Лудогорец – Серветт – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Конья, 6

Динамо Загреб – Бетис – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Канеко, 59 - Бакамбю, 38

Буде-Глимт – Аякс – 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Берг, 83 – Бергейс, 34, Тейлор, 114

Удалены: Грёнбэк, 65 – Шутало, 48

Количество испанских участников еврокубков в следующем сезоне зависило от Бетиса. Если бы "зелёно-белые" выиграли Лигу конференций, то обеспечили бы себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Этот результат теоретически мог дать Испании дополнительного – восьмого – участника еврокубков. Но в Загребе команда Мануэля Пеллегрини не выполнила задачу-минимум – и сыграла с местным Динамо вничью. Благодаря победе в первом выездном матче хорваты прошли в 1/8 финала турнира.

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Буде-Глимт поразил Амстердам своим игровым стилем в первом матче, но дома на искусственном газоне автору дубля в первой встрече Альберту Грёнбэку не удалось проявить себя столь ярко. В середине второго тайма он заработал вторую желтую карточку и был изгнан с поля. К тому моменту времени Аякс тоже играл вдесятером (прямую красную получил Шутало), поэтому составы уровнялись.

Чемпион Норвегии пропустил перед самым перерывом после грубой обрезки на своей половине поля (Бробби оформил голевой пас на Бергейса и был заменён по тактическим соображениям) и сумел сравнять счёт только на 83-й минуте встречи стараниями опорника Берга. Он разрядил свою пушку и перевёл игру в дополнительное время. Однако в овертаймах хозяева проявили чудеса нереализации, тогда как в составе Аякса отличился джокер. Тейлор вышел на замену и точным ударом принёс "красно-белым" путёвку в 1/8 финала.