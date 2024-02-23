Лига Европы УЕФА 2023/24, плей-офф, ответные матчи

Рома – Фейеноорд – 1:1 (по сумме двух матчей – 2:2)

Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5

Серия пенальти: 4:2

Спарта Прага – Галатасарай – 4:1 (по сумме двух матчей – 6:4)

Голы: Пресиадо, 8, Туци, 74, Хараслин, 80, Кухта, 90+6 – Бардакджи, 16

Удаление: Айхан, 70 (Галатасарай)

Спортинг Лиссабон – Янг Бойз – 1:1 (по сумме двух матчей – 4:2)

Голы: Дьокереш, 13 – Ганвула, 84 (пен)

Нереализованный пенальти: Дьокереш, 57 (Спортинг)

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Пражская Спарта перевернула ход противостояния с Галатасараем. В выездной встрече чехи проиграли со счетом 2:3, а домашка началась с размена – Пресиадо на 8-й вывел хозяев вперед, но на 16-й гости сравняли. При таком раскладе вперед проходили турки, которым откровенно повезло в конце первого тайма. Арбитры не засчитали гол Кухты из-за офсайда.

К середине второго тайма стамбульцы держались в 1/8 финала, однако все сломала замена в составе Спарты. Туци вышел на 66-й минуте, а уже на 74-й вывел пражан вперед. На 80-й же Туци еще и ассистировал Хараслину – 3:1! Шокированный Галатасарай ничем не ответил, а Кухта на 6-й компенсированной еще и вколотил четвертый гол. 4:1! Спарта по сумме двух матчей прорывается в 1/8 финала ЛЕ.

В параллельной встрече Спортинг расписал домашнюю ничью с Янг Бойз. Португальцам должно быть обидно – Дьокереш вывел их вперед еще на 15-й минуте, а в начале второго тайма он мог еще и реализовать пенальти. Не получилось. Тем не менее, счет 1:0 оставался неизменным почти весь матч.

К сожалению для лиссабонцев, соперник заработал пенальти, который на 84-й минуте реализовал Ганвула. Вот только этот гол не имел особого значения – "молодые мальчики" проиграли домашнюю встречу со счетом 1:3. Забить на "Жозе Альваладе" еще и закрутить интригу не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью, в результате которой Спортинг прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Рома и Фейеноорд за 180 минут так и не смогли определить сильнейшего. Поединок в Роттердаме завершился со счетом 1:1 – точно такие же цифры были зафиксированы на "Стадио Олимпико", поэтому игра перешла в дополнительное время. Голами ещё в первые 15 минут отметились Хименес и Пеллегрини.

В овертаймах римляне были близки к победе, но не сложилось. Всё решила серия пенальти, в который ошибку совершил Ромелу Лукаку (его удар намертво взял голкипер). Впрочем, вратарь "джалоросси" – Миле Свилар – взял аж два удара, что и определило судьбу победителя. Подопечные Даниэля Де Росси выходят в 1/8 финала Лиги Европы.

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