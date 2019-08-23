Главные новости футбола 22 августа: Заря проиграла Эспаньолу в Лиге Европы, Лунин станет вратарем Реала в новом сезоне

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 августа.

Лига Европы

Барселонский Эспаньол переиграл Зарю в матче плей-офф квалификации – видео голов и обзор поединка.

Между тем Вулверхэмптон одолел Торино в феерическом центральном матче раунда. В решающей стадии квалификации турнира приняли участие украинцы: Яремчук отдал голевой ассист, Астана Григорчука разгромила БАТЭ, Ребров с ничьей.

Трансферы

Турецкий Бешикташ объявил о трансфере Н'Куду – стамбульцы окончательно отказался от Коноплянки, имевшего непомерные финансовые аппетиты.

Костас Митроглу перешел в ПСВ – стороны провернули субаренду, а мадридский Реал отдал Кубо в аренду Мальорке.

Кейлор Навас близок к переходу в ПСЖ, пока парижане готовятся продать Неймара Реалу, но не Барселоне.

Другие топ-события

Мадридский Реал гарантировал Лунину место в команде с сезона-2020/21, а сейчас ищет временного дублера Куртуа – "сливочные" рассматривают Пепе Рейну и еще трех голкиперов, чтобы компенсировать аренду украинца и потенциальный уход Наваса.

Венсан Компани потерял роль играющего тренера Андерлехта после провального старта в чемпионате. Между тем Жозе Моуринью может заменить Тухеля в ПСЖ.

Английский Ливерпуль заключил новый контракт с Окслейд-Чемберленом, который пропустил почти весь прошлый сезон, а также планирует значительно увеличить количество мест на Энфилде.