Головні новини футболу 22 серпня: Зоря програла Еспаньйолу в Лізі Європи, Лунін стане воротарем Реала в новому сезоні

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 серпня.

Ліга Європи

Барселонський Еспаньйол переграв Зорю в матчі плей-офф кваліфікації – відео голів і огляд поєдинку.

Тим часом Вулверхемптон здолав Торіно у феєричному центральному матчі раунду. У вирішальній стадії кваліфікації турніру взяли участь українці: Яремчук віддав гольовий асист, Астана Григорчука розгромила БАТЕ, Ребров із нічиєю.

Трансфери

Турецький Бешикташ оголосив про трансфер Н'Куду – стамбульці остаточно відмовилися від Коноплянки, який мав непомірні фінансові апетити.

Костас Мітроглу перейшов у ПСВ – сторони провернули суборенду, а мадридський Реал віддав Кубо в оренду до Мальорки.

Кейлор Навас близький до переходу в ПСЖ, поки парижани готуються продати Неймара Реалу, але не Барселоні.

Інші топ-події

Мадридський Реал гарантував Луніну місце в команді з сезону-2020/21, а зараз шукає тимчасового дублера Куртуа – "вершкові" розглядають Пепе Рейну та ще трьох голкіперів, щоб компенсувати оренду українця та потенційний відхід Наваса.

Венсан Компані втратив роль граючого тренера Андерлехта після провального старту в чемпіонаті. Тим часом Жозе Моурінью може замінити Тухеля в ПСЖ.

Англійський Ліверпуль уклав новий контракт з Окслейдом-Чемберленом, який пропустив майже увесь попередній сезон, а також планує значно збільшити кількість місць на Енфілді.