Митроглу перешел в ПСВ – стороны провернули субаренду

Греческий форвард Костас Митроглу сменил турецкую лигу на нидерландскую.

Контракт Митроглу принадлежит Марселю, который в январе арендовал форварда Галатасараю до лета 2020-го. Отыграв полгода в Турции, Костас отправляется на сезон-2019/20 в субаренду в ПСВ. Об этом сообщил официальный сайт голландского клуба.

"В результате травм Сэма Ламмерса и Гастона Перейро, а также будущей продажи Ирвинга Лосано, команде критически нужно было усиление линии атаки. Мы специально пригласили Митроглу, это тип форварда, которого у нас еще нет. Он добавит нам разнообразия", – объяснил трансфер главный тренер ПСВ Марк ван Боммель.

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