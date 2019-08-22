toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Митроглу перешел в ПСВ – стороны провернули субаренду

16:42 8 Читати українською
Митроглу перешел в ПСВ – стороны провернули субаренду
Костас Митроглу / ПСВ

Греческий форвард Костас Митроглу сменил турецкую лигу на нидерландскую.

Контракт Митроглу принадлежит Марселю, который в январе арендовал форварда Галатасараю до лета 2020-го. Отыграв полгода в Турции, Костас отправляется на сезон-2019/20 в субаренду в ПСВ. Об этом сообщил официальный сайт голландского клуба.

"В результате травм Сэма Ламмерса и Гастона Перейро, а также будущей продажи Ирвинга Лосано, команде критически нужно было усиление линии атаки. Мы специально пригласили Митроглу, это тип форварда, которого у нас еще нет. Он добавит нам разнообразия", – объяснил трансфер главный тренер ПСВ Марк ван Боммель.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Работник ПСЖ оскорбил Неймара на базе клуба
00:45
664
Теги
Костас Митроглу Костас Митроглу Марсель Марсель ПСВ ПСВ Галатасарай Галатасарай Нидерланды Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
12
мин
Эспаньол
22:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук