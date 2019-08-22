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Реал отдал Кубо в аренду Мальорке

17:25 33 Читати українською
Реал отдал Кубо в аренду Мальорке
Такефуса Кубо (в центре) / Сайт Мальорки

Японский хавбек Такефуса Кубо проведет следующий сезон на Балеарских островах.

Мальорка на официальном сайте объявила о подписании талантливого полузащитника Реала.

Реал рассматривает Пепе Рейну и еще трех голкиперов, чтобы компенсировать аренду Лунина и потенциальный уход Наваса

Арендное соглашение Кубо рассчитано до 30 июня 2020 года. Прошлый сезон 18-летний японец провел в составе Кастильи, однако этим летом тренерский штаб Реала решил дать шанс хавбеку поиграть на взрослом уровне.

Напомним, Мальорка в новом сезоне будет выступать в Примере после победы в финале плей-офф Сегунды 2018/19.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

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