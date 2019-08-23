Вулверхэмптон одолел Торино в феерическом центральном матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Противостояние представителей топ-чемпионатов закончилось победой клуба из Англии.

Лига Европы, плей-офф квалификации. Первый матч

Торино – Вулверхэмптон – 2:3

Голы: Де Сильвестри, 61, Белотти, 89 (пен.) – Бремер, 43 (аг), Жота, 59, Хименес, 72

Команды долго не могли открыть счет в первом тайме, пока защитник туринцев Бремер не срезал мяч в собственные ворота после подачи со штрафного. Во втором тайме Жота удвоил преимущество "волков", замкнув удобный прострел Траоре с правого фланга.

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Торино попытался исправить ситуацию усилиями Де Сильвестри, однако итальянцам так и не удалось вырвать хотя бы ничью. Более того, Рауль Хименес совершил прекрасный сольный проход и вколотил третий гол в ворота Сальваторе Сиригу. Правда, под занавес встречи Андреа Белотти ударом с пенальти смог сократить отставание до минимального.

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2:3 – Вулверхэмптон одерживает победу на выезде и с хорошим настроением готовится к ответному матчу на Молинью.