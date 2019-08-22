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Ливерпуль планирует значительно увеличить количество мест на Энфилде

18:37 100 Читати українською
Ливерпуль планирует значительно увеличить количество мест на Энфилде
Энфилд / Getty Images

Победители Лиги чемпионов могут вскоре расширить свою домашнюю арену.

Ливерпуль хочет увеличить количество мест на Энфилде до 60 тысяч, информирует журналист Джеймс Пирс.

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Мерсисайдцы готовят реконструкцию трибуны Энфилд Роуд Стенд. Руководство клуба уже ведет переговоры с жителями ближайших домов и должностными лицами, отвечающими за планирование района, в котором расположен легендарный стадион.

Сейчас общая вместимость Энфилда составляет 54 074 мест, то есть арена может расшириться более чем на 10% в случае реализации планов по улучшению трибуны.

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