Ливерпуль планирует значительно увеличить количество мест на Энфилде

Победители Лиги чемпионов могут вскоре расширить свою домашнюю арену.

Ливерпуль хочет увеличить количество мест на Энфилде до 60 тысяч, информирует журналист Джеймс Пирс.

Ливерпуль планирует подписать 35-летнего голкипера Ворма

Мерсисайдцы готовят реконструкцию трибуны Энфилд Роуд Стенд. Руководство клуба уже ведет переговоры с жителями ближайших домов и должностными лицами, отвечающими за планирование района, в котором расположен легендарный стадион.

Сейчас общая вместимость Энфилда составляет 54 074 мест, то есть арена может расшириться более чем на 10% в случае реализации планов по улучшению трибуны.

"Медленная смерть": одна из самых легендарных арен Европы напоминает апокалипсис – ее разрушают на глазах бедных фанов