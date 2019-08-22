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Эспаньол – Заря – видео голов

23:20 313 Читати українською
Эспаньол – Заря – видео голов
Эспаньол – Заря – видео голов и обзор матча Лиги Европы 22.08.2019

Эспаньол принимает Зарю в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол – Заря на "Футбол 24".

58’ Факундо Феррейра
 
Владислав Кочергин 38’
38’ Владислав Кочергин
58’ Факундо Феррейра

Матч, как и онлайн-трансляция Эспаньол – Заря на "Футбол 24", стартовал 22 августа в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходит на стадионе Корнелья-Эль-Прат в Барселоне. Победитель этого противостояния плей-офф квалификации выйдет в групповой турнир Лиги Европы 2019/20.

На 38-й минуте Заря открыла счет. Быстрая контратака луганчан завершилась эффектной скидкой пяткой в исполнении Кабаева, а Владислав Кочергин сильным ударом расстрелял ворота Диего Лопеса.

Видео гола Кочергина:

На 58-й минуте Эспаньол забил в ответ. Экс-нападающий Шахтера Факундо Феррейра ударом головой замкнул подачу с фланга.

Видео гола Феррейры:

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Эспаньол – Заря: где смотреть матч квалификации Лиги Европы
16:50
3809
Теги
Заря Заря Видеоновости Главное Лига Европы Эспаньол Эспаньол Эспаньол - Заря
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