Эспаньол – Заря – видео голов

Эспаньол принимает Зарю в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол – Заря на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эспаньол – Заря на "Футбол 24", стартовал 22 августа в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходит на стадионе Корнелья-Эль-Прат в Барселоне. Победитель этого противостояния плей-офф квалификации выйдет в групповой турнир Лиги Европы 2019/20.

На 38-й минуте Заря открыла счет. Быстрая контратака луганчан завершилась эффектной скидкой пяткой в исполнении Кабаева, а Владислав Кочергин сильным ударом расстрелял ворота Диего Лопеса.

Видео гола Кочергина:

На 58-й минуте Эспаньол забил в ответ. Экс-нападающий Шахтера Факундо Феррейра ударом головой замкнул подачу с фланга.

Видео гола Феррейры: