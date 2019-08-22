Эспаньол – Заря: экс-форвард Шахтера забивает в матче плей-офф ЛЕ – становится очень жарко

Эспаньол и Заря играют в пригороде Барселоны первый поединок решающего раунда квалификации Лиги Европы 2019/20. Счет и отчет матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эспаньол – Заря на "Футбол 24", стартовал 22 августа в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходит на стадионе Корнелья-Эль-Прат, вблизи Барселоны. Победитель этого противостояния плей-офф квалификации выйдет в групповой турнир Лиги Европы 2019/20. Каталонцы на своем пути прошли уже исландский Стьярнан и швейцарский Люцерн. Луганский клуб одолел сопротивление черногорской Будучности и болгарского ЦСКА.

Эспаньол – Заря: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы

В чемпионате Испании "попугаи" стартовали с домашнего поражения от Севильи (0:2). Зато команда Скрипника занимает 2-е лигочемпионовское место, набрав 7 очков за 4 тура, но у киевского Динамо на игру меньше. Интересно, что свое первое поражение с новым тренером луганчане потерпели также на прошлых выходных в игре с Александрией. Если Заря еще дважды играла вничью (в УПЛ и ЛЕ), то испанский клуб перед фиаско на старте Примеры выиграл 4 подряд официальных матча. Поэтому Эспаньол стоит на пороге исторического рекорда среди всех клубов Европы.

Эспаньол – Заря – видео гола

Заря неожиданно активно и уверенно начала с владением под 55% в стартовый отрезок встречи. Особенно активничал левый фланг, где блестящий высокий прессинг организовывал Михайличенко с партнерами. Впрочем до удара несколько перспективных атак все же не довели гости. Когда момент пришел с правого края, Громов был обязан принимать отличный разрезной пас Кочергина, но техника подвела. Эспаньол ответил первым ударом. Китайца Лея вывели на удобную ударную позицию, однако Шевченко справился с мячом, изменившим направление полета после рикошета.

Обрезка Абу Ханны привела к дальнему удару Гранеро. Экс-хавбек Реала закручивал в дальний – капитан Зари и здесь уверенно сыграл. Очередная массированная атака украинцев завершилась неточным ударом Ивенисени издалека. На 16-й минуте экс-форварду Шахтера Феррейра позволили пробить головой с нескольких метров – Факундо откровенно простил гостей! Громов влетел в соперника и вывел из строя Иттураспе. Уже на 20-й минуте меняют опорника, который играл против Зари в ЛЕ 2017/18 еще в составе Атлетика. Выходит чемпион Европы U-21 Марко Рока – он на 8 лет младше баска.

Все тот же Феррейра грубо влетел в ногу Ханны – есть первая желтка карта в матче. Немецкий центрбек заработал предупреждение в ответ, завалив Факундо в центре поля. Тактический фол, ведь экс-"горняк" мог выбегать на оперативный простор фактически безо всякой опеки. Заря открыла счет после первого же точного удара. Это произошло вследствие божественной комбинации. Чеберко вывел Громова первым пасом на фланг, Кабаев эффектной передачей пяткой в ​​стиле Роналдинью отбросил назад Кочергину, а тот прошил Диего Лопеса ударом с линии штрафной.

Провал левой фланга Зари приводит к прострелу свободного Феррейры и отчаянному блоку Абу Ханны, который не дал расстрелять свои ворота. Кабаев получил шанс на контре, несколько противоречиво избежав офсайда. Впрочем, удар получился не очень сильным, и Диего Лопес без проблем потянул. Михайличенко прострелил слева, а в штрафной Громову помешал пробить... свой же партнер. Вот это Заря разошлась в заключительной трети первого тайма! Абу Ханна с Тимчиком едва не привез пенальти, когда мяч попал ему в руку. Это был бы гол в раздевалку на 45+4-й, но немецкий арбитр Штилер за наших в этом эпизоде.

Эспаньол после перерыва начал очень активно. Несколько ударов, каждый из которых опаснее предыдущего. У Лэй пробил головой в перекладину – где были защитники Зари, полнейшая загадка. Каталонцы пробили 5 раз за 6 минут второго тайма – за весь первый было столько же! Владение под 70% и выше, а команда Скрипника вжимается очень глубоко в своей штрафной – такого в этой игре еще не было. Ответ украинцев. Заря благодаря прессингу у чужих ворот не дает перевести дыхание "попугаям", но обходится без удара. И тут Феррейра сравнивает на 58-й. Тымчик дает подать Пуадо с левого фланга, а Факундо забивает с нескольких метров в пустые ворота.