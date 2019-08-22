Бешикташ окончательно отказался от Коноплянки – помешали финансовые аппетиты украинца

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка не перейдет в Бешикташ, уверяет турецкий журналист Сердар Саридаг.

Бешикташ не будет подписывать атакующего хавбека Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянку. Приоритетом для "орлов" был вингер Тоттенхэма Жорж-Кевин Н'Куду, которого клуб в итоге и подписал.

Бешикташ объявил о трансфере Н'Куду – плохой сигнал для Коноплянки

Стамбульский клуб рассматривал вариант с украинцем как альтернативный, но помешали высокие финансовые требования Коноплянки, которые вингер Шальке снижать не собирался, сообщает турецкий журналист Сердар Саридаг в Twitter.

Кроме того, как отметил журналист, руководство Бешикташа умышленно подогревало ажиотаж информацией о переговорах с Коноплянкой, а в то время без лишнего шума договорилось о трансфере вингера Тоттенхэма.

Напомним, по информации издания Fanatik, Коноплянка должен был прибыть в Стамбул на медосмотр. Теперь будущее одного из лидеров сборной Украины остается неопределенным, ведь он даже не проходил предсезонную подготовку с Шальке.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли