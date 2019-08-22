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Бешикташ окончательно отказался от Коноплянки – помешали финансовые аппетиты украинца

21:02 227 Читати українською
Бешикташ окончательно отказался от Коноплянки – помешали финансовые аппетиты украинца
Евгений Коноплянка останется в Шальке? / УАФ

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка не перейдет в Бешикташ, уверяет турецкий журналист Сердар Саридаг.

Бешикташ не будет подписывать атакующего хавбека Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянку. Приоритетом для "орлов" был вингер Тоттенхэма Жорж-Кевин Н'Куду, которого клуб в итоге и подписал.

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Стамбульский клуб рассматривал вариант с украинцем как альтернативный, но помешали высокие финансовые требования Коноплянки, которые вингер Шальке снижать не собирался, сообщает турецкий журналист Сердар Саридаг в Twitter.

Кроме того, как отметил журналист, руководство Бешикташа умышленно подогревало ажиотаж информацией о переговорах с Коноплянкой, а в то время без лишнего шума договорилось о трансфере вингера Тоттенхэма.

Напомним, по информации издания Fanatik, Коноплянка должен был прибыть в Стамбул на медосмотр. Теперь будущее одного из лидеров сборной Украины остается неопределенным, ведь он даже не проходил предсезонную подготовку с Шальке.

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