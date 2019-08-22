Компани потерял роль играющего тренера Андерлехта после провального старта в чемпионате

Бельгийский центрбек решил перераспределить свои обязанности, чтобы исправить незавидное положение.

В дни матчей Компани сосредоточится на своих выступлениях на поле, а управлять игроками Андерлехта будет тренерский штаб.

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"Компани должен быть больше игроком во время матча, быть в состоянии действительно управлять командой на поле. Это должно позволить нам работать более эффективно и рассчитывать на результат. В дни матчей команды Компани будет концентрироваться только на игре", – заявил главный тренер брюссельцев Саймон Дэвис в комментарии Sky Sports.

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После четырех туров чемпионата Бельгии в активе Андерлехта всего два очка. Напомним, цвета команды защищает украинец Евгений Макаренко, который, правда, не сыграл ни одной минуты в текущем сезоне.