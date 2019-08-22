Реал гарантировал Лунину место в команде с сезона-2020/21, а сейчас ищет временного дублера Куртуа

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин через год останется в мадридском клубе – скитания по арендам закончатся.

Кейлор Навас попросил Реал отпустить его в другой клуб, в результате чего "сливочные" уже начали поиск голкипера, который станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне. Мадридцы хотят подписать вратаря-ветерана, который подстрахует бельгийца на случай травмы, информирует Marca.

В идеале найти "нового Диего Лопеса", который пришел в Реал в 31 год и надежно стоял под руководством Моуринью и Анчелотти. Первым выплыло имя Антонио Миранте, которого предложили Реала. 36-летний голкипер в Роме не имеет шансов навязать борьбу Пау Лопесу.

Причина поиска возрастного вратаря очень простая – по информации источника, с сезона-2020/21 Реал гарантировал место в первой команде Андрей Лунину. Таким образом, Мадриду нужен голкипер, который просто закроет дыру до прихода игрока сборной Украины.

Напомним, что текущий сезон Лунин проведет в аренде в Вальядолиде.

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