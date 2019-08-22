Кейлор Навас близок к переходу в ПСЖ

Голкипер мадридского Реала может сменить клуб до конца трансферного окна.

Кейлор Навас близок к трансферу в ПСЖ, утверждает Marca.

Реал рассматривает Пепе Рейну и еще трех голкиперов, чтобы компенсировать аренду Лунина и потенциальный уход Наваса

Реал согласился отпустить костариканца и уже подыскивает ему замену. Парижане охотились на голкипера еще в прошлом сезоне, однако тогда "сливочные" захотели сохранить 32-летнего игрока у себя. На этот раз Навас сам выразил желание покинуть клуб, потому мадридцам пришлось пойти навстречу своему стражу ворот.

Реал гарантировал Лунину место в команде с сезона-2020/21, а сейчас ищет временного дублера Куртуа

Напомним, этим летом Реал уже отпустил одного голкипера – украинец Андрей Лунин отправился в аренду в Вальядолид.