ПСЖ готов продать Неймара Реалу, но не Барселоне

У парижан есть свои планы относительно вероятного трансфера бразильской звезды.

ПСЖ не хочет отпускать Неймара в Барселону, информирует Chiringuito.

Неймар в Барселону: каталонский клуб поставил ультиматум бразильцу

Зато чемпионы Франции готовы вести переговоры с другим испанским грандом – Реалом. Ранее появилась информация, что представители "сливочных" уже находятся в Париже, чтобы договориться о переходе Неймара.

ПСЖ оштрафован за оскорбительные баннеры фанов против Неймара

Напомним, 27-летний форвард не попал даже в заявку ПСЖ в первых двух турах французской Лиги 1.