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ПСЖ готов продать Неймара Реалу, но не Барселоне

23:20 19 Читати українською
ПСЖ готов продать Неймара Реалу, но не Барселоне
Неймар / Reuters

У парижан есть свои планы относительно вероятного трансфера бразильской звезды.

ПСЖ не хочет отпускать Неймара в Барселону, информирует Chiringuito.

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Зато чемпионы Франции готовы вести переговоры с другим испанским грандом – Реалом. Ранее появилась информация, что представители "сливочных" уже находятся в Париже, чтобы договориться о переходе Неймара.

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Напомним, 27-летний форвард не попал даже в заявку ПСЖ в первых двух турах французской Лиги 1.

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