Немецкий специалист покинет мерсисайдцев по окончании текущего сезона. Руководители Ливерпуля длительное время искали замену Юргену Клоппу и остановили свой выбор на наставнике Фейеноорда Арне Слоте.

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Как сообщает Фабрицио Романо, переговоры между мерсисайдцами и нидерландским клубом продвигаются хорошо. Ливерпуль и Фейеноорд близки к согласованию компенсации к Арне Слоту. Осталось согласовать лишь несколько деталей.

Напомним, что 45-летний специалист возглавил нидерландский клуб в 2021 году. Под руководством Слота Фейеноорд завоевал титул чемпиона Нидерландов в сезоне 2022/23, Кубок Нидерландов 2023/24, а также дошел до финала Лиги конференций в 2022 году.

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