Моуринью может заменить Тухеля в ПСЖ

Португальский специалист готов вернуться к тренерской работе на высшем уровне.

Жозе Моуринью стал одним из претендентов на пост главного тренера ПСЖ, информирует Soccerlink.

Игроки ПСЖ раздражены примитивными методами Тухеля

Руководители французского гранда обеспокоены неоднозначным стартом команды в новом сезоне (три очка в двух матчах). Кроме того, появились слухи о конфликте главного тренера Томаса Тухеля с игроками. Чемпионы Франции могут решиться на кадровые изменения в ближайшее время, и именно Моуринью является одним из главных кандидатов на тренерское кресло ПСЖ. В списке также находится Массимилано Аллегри, который летом покинул Ювентус.

Моуринью обронил слезу, рассказывая о паузе в карьере, и получил поддержку от экс-подопечного

Напомним, в прошлом сезоне парижский гранд ограничился лишь победой в чемпионате Франции, вылетев из всех кубковых соревнований.