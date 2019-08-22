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Бешикташ объявил о трансфере Н'Куду – плохой сигнал для Коноплянки

15:07 119 Читати українською
Бешикташ объявил о трансфере Н'Куду – плохой сигнал для Коноплянки
Н'Куду (слева) отписывает контракт / Besiktas

Вингер Тоттенхэма Жорж-Кевин Н'Куду закрыл собой вакансию, на которую долго претендовал Коноплянка.

Бешикташ окончательно предпочел Жоржа-Кевина Н'Куду Евгению Коноплянке в выборе левого вингера. Француз подписал с турками контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма, которую Тоттенхэм получил от Бешикташа за своего игрока, не разглашается, однако Transfermarkt пишет о 4 миллионах евро.

Н'Куду перешел в Тоттенхэм в 2016-м, но в основу так и не пробился. Вторую часть прошлого сезона он на правах аренды провел в Монако.

Евгений Коноплянка, чей трансфер в Бешикташ сорвался в последний момент, вынужден искать новый вариант продолжения карьеры.

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Теги
Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Тоттенхэм Тоттенхэм Бешикташ Бешикташ Турция Жорж-Кевин Н'Куду Жорж-Кевин Н'Куду
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