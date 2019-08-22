Бешикташ объявил о трансфере Н'Куду – плохой сигнал для Коноплянки

Вингер Тоттенхэма Жорж-Кевин Н'Куду закрыл собой вакансию, на которую долго претендовал Коноплянка.

Бешикташ окончательно предпочел Жоржа-Кевина Н'Куду Евгению Коноплянке в выборе левого вингера. Француз подписал с турками контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма, которую Тоттенхэм получил от Бешикташа за своего игрока, не разглашается, однако Transfermarkt пишет о 4 миллионах евро.

Н'Куду перешел в Тоттенхэм в 2016-м, но в основу так и не пробился. Вторую часть прошлого сезона он на правах аренды провел в Монако.

Евгений Коноплянка, чей трансфер в Бешикташ сорвался в последний момент, вынужден искать новый вариант продолжения карьеры.

Избавиться от Коноплянки, подписать защитника Ливерпуля – чем удивит Бундеслига в последние 10 дней трансферного окна