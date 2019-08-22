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Реал рассматривает Пепе Рейну и еще трех голкиперов, чтобы компенсировать аренду Лунина и потенциальный уход Наваса

16:12 77 Читати українською
Реал рассматривает Пепе Рейну и еще трех голкиперов, чтобы компенсировать аренду Лунина и потенциальный уход Наваса
Пепе Рейна / AFP

Мадридский клуб продолжает поиски второго вратаря на следующий сезон, который заменит Кейлора Наваса.

Из-за перебора голкиперов в первой команде Реал отдал Андрея Лунина в аренду Вальядолиду. Однако после решения Кейлора Наваса, который готов покинуть Мадрид, "сливочные" начали поиски опытного вратаря на один год.

Реал гарантировал Лунину место в основной обойме с сезона-2020/21, поэтому новичок фактически будет держать место для украинца за спиной Тибо Куртуа.

Приоритетным вариантом для Реала стал голкипер Милана Пепе Рейна. Его козырь – опыт, 36-летний вратарь выступал за Барселону, Ливерпуль, Наполи и сборную Испании. Также рассматриваются кандидатуры Субашича из Монако, Миранте из Ромы и Стекеленбурга из Эвертона, информирует AS.

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