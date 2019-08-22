Лига Европы, квалификация: Астана Григорчука разгромила БАТЭ и близка к выходу в группу

Астана удивительно легко сломила сопротивление БАТЭ (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20.
Лига Европы, раунд плей-офф квалификации. Первый матч
Астана – БАТЭ – 3:0
Голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурьонссон, 52 (пен)
Астана под руководством украинца Романа Григорчука очень близка к групповому турниру Лиги Европы. В первом поединке заключительного раунда квалификации казахская команда разобралась с чемпионом Беларуси БАТЭ.
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В первом тайме хозяева забили дважды усилиями Томасова и Логвиненко. Первый классным ударом метров с 18-ти попал прямо в "девятку", а второй поразил ворота ударом головой. В дебюте второй половины игры Сигурьонссон реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Ответный матч пройдет в Борисове 29 августа.
Напомним, Астана начинала еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, но не смогла пройти румынский ЧФР Клуж в первом раунде квалификации. В Лиге Европы команда Григорчука победила Санта-Колому (Андорра) и мальтийскую Валлетту.
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