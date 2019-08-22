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Лига Европы, квалификация: Астана Григорчука разгромила БАТЭ и близка к выходу в группу

18:54 136 Читати українською
Лига Европы, квалификация: Астана Григорчука разгромила БАТЭ и близка к выходу в группу
Роман Григорчук / ФК Астана

Астана удивительно легко сломила сопротивление БАТЭ (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20.

 

Лига Европы, раунд плей-офф квалификации. Первый матч

Астана – БАТЭ – 3:0

Голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурьонссон, 52 (пен)

Астана под руководством украинца Романа Григорчука очень близка к групповому турниру Лиги Европы. В первом поединке заключительного раунда квалификации казахская команда разобралась с чемпионом Беларуси БАТЭ.

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В первом тайме хозяева забили дважды усилиями Томасова и Логвиненко. Первый классным ударом метров с 18-ти попал прямо в "девятку", а второй поразил ворота ударом головой. В дебюте второй половины игры Сигурьонссон реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Ответный матч пройдет в Борисове 29 августа.

Напомним, Астана начинала еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, но не смогла пройти румынский ЧФР Клуж в первом раунде квалификации. В Лиге Европы команда Григорчука победила Санта-Колому (Андорра) и мальтийскую Валлетту.

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Роман Григорчук Роман Григорчук Главное Украинцы за рубежом Астана - БАТЭ БАТЭ БАТЭ Астана Астана Лига Европы
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