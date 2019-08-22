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Ливерпуль заключил новый контракт с Окслейд-Чемберленом – хавбек пропустил почти весь предыдущий сезон

21:41 12 Читати українською
Ливерпуль заключил новый контракт с Окслейд-Чемберленом – хавбек пропустил почти весь предыдущий сезон
Алекс Окслейд-Чемберлен / Сайт Ливерпуля

Победители Лиги чемпионов продлили соглашение с английским полузащитником.

Ливерпуль на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с Алексом Окслейд-Чемберленом.

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Никаких деталей клуб не сообщает, однако по данным Transfermarkt соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен провел всего два матча в чемпионате Англии. Полузащитник пропустил более года из-за очень тяжелой травмы, которую он получил в матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 против Ромы.

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Напомним, Окслейд-Чемберлен перешел в Ливерпуль из Арсенала летом 2017 года.

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Теги
Англия Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль
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