Украина

Марлос анонсировал уход из Шахтера. Металлист подписал хавбека с опытом выступлений в АПЛ. Назначены арбитры на матч за Суперкубок Украины-2021. Полиция начала уголовное производство из-за драки на трибунах в матче Динамо и Александрии. Классическое в УПЛ может пройти без зрителей.

Главная проблема Петракова – сам Петраков: тренеру нужно меняться, чтобы поехать в Катар. Тренер хотел отцепить еще одного основного игрока сборной Украины, но за любимца Шевченко вступились.

Конфликт Месси

Лионель накануне подорвал сеть нервной реакцией на замену. Весь день пресса обсуждала эту ситуацию. Месси чувствовал проблему в колене – камеры зафиксировали интересный эпизод, который может быть причиной скандальной замены.

Аргентинец пропустил тренировку ПСЖ – журналисты рассказали правду о конфликте с Почеттино. Месси даже не праздновал победный гол в ворота Лиона. Устроил бойкот, требовал отставки тренера, подставил партнера: еще 3 случая, когда Месси бесился из-за замены.

Другие новости

Барселона дома спасла ничью с Гранадой. Рональд Куман был в шаге от фиаско, его команда показала беззубый примитивный футбол. Нидерландского специалиста могут заменить, но Барселоне в таком случае придется заплатить солидную компенсацию.

Бенфика одолела Боавишту и возобновила отрыв в Примейре – Роман Яремчук приложился к одному из голов. Гвардиола потерял сразу 5 игроков из-за повреждений – Зинченко среди них. Удержать деньгами: МЮ предложит Погба контракт с рекордной для АПЛ зарплатой.