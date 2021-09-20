Главное противостояние осенней части отечественной Премьер-лиги между киевским Динамо и донецким Шахтером рискует состояться при пустых трибунах.

"Бело-синие" могут остаться без поддержки болельщиков из-за драки фанатов на НСК Олимпийский, сообщает Metaratings.

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КДК УАФ якобы вскоре откроет против Динамо дело по мотивам драки болельщиков в матче против Александрии. Учитывая открытие дела полицией и наличие травмированных комитет может применить к киевлянам строгие меры. В частности, Динамо рискует провести следующий домашний матч без зрителей. Дома команда Луческу будет играть в 10-м туре УПЛ, когда в гости приедет вице-чемпион Шахтер.

Напомним, во время матча Динамо с Александрией на трибунах стадиона произошла драка между различными группами болельщиков. Активным фанатам "бело-синих" не понравилась реакция других зрителей на зажженные ими файеры.

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