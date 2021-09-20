Полузащитник донецкого Шахтера Марлос понемногу готовится к прощанию с командой Роберто Де Дзерби. Этнический бразилец зимой может стать свободным агентом.

"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Подходит к завершению определенный цикл. Клуб меняет методику игры, работает с новыми футболистами.

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Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет тяжелым", – признался ветеран в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, что Марлос защищает цвета "горняков" с лета 2014-го. В нынешнем сезоне он редко проводит на поле все 90 минут, а его контракт с Шахтером действует до 31 декабря.

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