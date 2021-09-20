Нападающий ПСЖ Лионель Месси не слишком переживал за достижения своей команды после замены в матче с Лионом (2:1).

Мауро Икарди на последних минутах вырвал победу для ПСЖ в поединке 6-го тура чемпионата Франции против Лиона (2:1).

Месси чувствовал проблему в колене – камеры зафиксировали эпизод, который может быть причиной скандальной замены

Гол аргентинца заставил сорваться со своих мест почти всю скамейку запасных парижан, но Лионель Месси не присоединился к празднованию. 34-летний нападающий только скупыми аплодисментами поприветствовал Икарди.

Напомним, на 76-й минуте встречи наставник ПСЖ Почеттино заменил Лионеля, что вызвало возмущение у звездного игрока, и он даже не пожал руку тренеру.

ПСЖ благодаря сомнительному пенальти дожал Лион и закрепил лидерство в Лиге 1