Органы полиции выясняют все детали скандального инцидента, который произошел во время матча 8-го тура УПЛ.

"Усилия правоохранителей направлены на установление всех участников драки и привлечения правонарушителей к ответственности", – говорится в сообщении на официальном сайте Национальной полиции Киева.

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Отмечается, что в настоящее время с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управление полиции обратились четыре человека.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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