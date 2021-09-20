"Красные дьяволы" всеми возможными способами хотят удержать полузащитника Поля Погба на Олд Траффорд. У него летом заканчивается контракт.

МЮ подготовил новое соглашение для 28-летнего француза. В нем прописана рекордная для английской Премьер-лиги зарплата, утверждает The Express.

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По информации источника, заработок Поля за неделю будет составлять около 400 тысяч фунтов стерлингов. Если же он подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет, то получит в общей сложности более 104 миллионов.

К слову, Поль Погба в текущем сезоне провел 5 поединков в АПЛ, где отличился семью ассистами. Также в его активе один матч Лиги чемпионов – против Янг Бойз (1:2), в котором он результативных действий не делал.

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